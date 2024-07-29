Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 29 июля на портале правовой информации.

«Освободить Титова Владимира Геннадиевича от должности первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня подписания, 29 июля.

Причина отстранения Титова от должности в указе не приводится. МИД пока не давал комментариев.

За день до отстранения от должности, 28 июля, Титову исполнилось 66 лет. В соответствии с законодательством предельный срок нахождения на государственной гражданской службе составляет 65 лет. Он может быть продлен в индивидуальном порядке для заместителей руководителей высшей группы должностей. В 2023 году Путин продлил на один год предельный возраст нахождения на госслужбе Титову.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к МИД, пишет, что Титов может занять пост постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Сейчас эту должность занимает Геннадий Гатилов.

Пост первого замглавы МИД после отстранения Титова может занять постпред России при ООН Василий Небензя, утверждают собеседники «Ъ».

Биография Владимира Титова

Владимир Титов родился в 1958 году в Москве. В 1980 году окончил МГИМО, с того же года работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом.

В 1993 году Титов был назначен советником-посланником посольства России в Швеции. В 1997 году стал директором Второго европейского департамента МИД. Впоследствии занимал должности посла России в Болгарии (1999-2004), директора департамента кадров, члена коллегии МИД (2004-2005).

В 2005 году Титов стал заместителем министра иностранных дел. Эту должность дипломат занимал до апреля 2013 года, когда его назначили первым замглавы МИД.