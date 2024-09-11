Бывший президент США Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис провели первые предвыборные дебаты в качестве кандидатов в главы государства. Как прошло выступление для обоих политиков и как его его оценили в США и России — в материале RTVI.

Харрис выступала на дебатах впервые после того, как была выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии вместо действующего главы Белого дома Джо Байдена, неудачно выступившего на дебатах с Трампом в конце июня.

По оценке The New York Times (NYT), Харрис владела инициативой и использовала любую возможность, чтобы вывести Трампа из себя. В течение всего вечера Трамп находился в оборонительной позиции. «Контраст был заметен даже без звука», — пишет издание.

Вице-президент расставляла Трампу ловушки, и он в них попался, считает NYT. Республиканцу приходилось отбиваться от нападок Харрис, он выглядел «злым и рассеянным».

Помощники Трампа надеялись, что он воспользуется дебатами, чтобы убедить избирателей, что Харрис несет ответственность за самые непопулярные аспекты деятельности Байдена, пишет газета.

Трамп неоднократно пытался связать соперницу с политикой Байдена по вопросам инфляции, миграции и конфликта на Украине, но Харрис отражала эти атаки и выдвигала свои аргументы. В конце концов она напомнила Трампу, что он баллотируется против нее, а не против Байдена.

«Очевидно, я не Джо Байден, и уж точно не Дональд Трамп. Я предлагаю новое поколение лидеров для нашей страны», — заявила Харрис.

Колкости вице-президента попадали в цель, в то время как Трамп часто отклонялся от темы в ответ на попытки Харрис поддеть его по щекотливым темам, считает The Washington Post (WP). Выступление Харрис и недовольная реакция Трампа на ее выпады показали, насколько изменилась динамика предвыборной гонки с тех пор, как из нее вышел Байден, отмечает газета.

Трампа и Харрис уличили во лжи

Оба кандидата в президенты во время выступления допускали ложные высказывания, отмечают CNN, WP, ABC и другие американские СМИ. Трамп в частности заявил, что гаитянские мигранты в Огайо похищают и едят домашних животных. Он оценил количество приехавших в США при Байдене мигрантов в 21 млн человек, что не подтверждается официальными данными. Кроме того, Трамп заявил, что «миллионы» иностранцев прибывают в страну из тюрем и психиатрических больниц.

По утверждению Трампа, в его президентство инфляции в США «практически не было». CNN отмечает, что совокупная инфляция за время президентства Трампа составила около 7,8%.

Экс-президент также заявил, что Харрис якобы встречалась с президентом России Владимиром Путиным в феврале 2022 года и не смогла предотвратить начало военной операции на Украине. В действительности контактов между Харрис и Путиным не было.

Харрис, в свою очередь, обвинила Трампа в намерении запретить аборты на национальном уровне в случае его победы на выборах. Сам экс-президент неоднократно обещал, что предоставит штатам право самостоятельно решать этот вопрос.

Харрис также безосновательно обвинила соперника в том, что к концу его президентства уровень безработицы в США достиг самого высокого уровня со времен Великой депрессии. Ложным было и ее утверждение о том, что Трамп якобы 60 раз пытался отменить закон о доступном медицинском обслуживании.

Кроме того, Харрис заявила, что «впервые в этом столетии ни один военнослужащий» США не служит в зонах боевых действий. На самом деле американские военные присутствуют в Ираке и Сирии. За последние месяцы базы США на Ближнем Востоке неоднократно подвергались обстрелам, что привело к гибели нескольких человек.

Соратники Трампа возложили ответственность за слабое выступление республиканца на ведущих ABC News, которые модерировали дискуссию, пишет Politico. Сам Трамп назвал прошедшие дебаты «лучшими, что у него когда-либо были, особенно потому, что там было трое на одного». Заявление команды Харрис о готовности к новым дебатам Трамп объяснил тем, что его соперница «очень сильно проиграла».

Телеканал CNN опубликовал результаты опроса, проведенного независимой исследовательской компанией SSRS среди зрителей дебатов. Согласно этим данным, 63% американцев сочли, что Харрис выступила лучше Трампа ― ему победу присудили 37% опрошенных. До дебатов, согласно опросу, шансы участников были равны. После эфира к Харрис стали относиться положительно 45% респондентов (до дебатов ― 39%).

Зрители также заявили, что вице-президент лучше понимает их проблемы: 44% у Харрис против 40% у Трампа. Однако, по их мнению, Трамп показал себя лучше в вопросах экономики (55%).

Что сказали Байден, Маск, Тейлор Свифт

Президент США Джо Байден после дебатов назвал Харрис «лучшим выбором» для страны. «Сегодня Америка увидела лидера, с которым я был горд работать бок о бок в течение трех с половиной лет. <…> Вице-президент Харрис доказала, что она — лучший выбор для того, чтобы вести нашу нацию вперед», — написал президент в соцсети Х.

Поддержку Харрис также выразила певица Тейлор Свифт, заявив, что будет голосовать за нее на выборах.

«Я считаю ее уверенным в себе, талантливым лидером и верю, что мы сможем добиться гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос», — написала певица в своем инстаграме*, который насчитывает более 280 млн подписчиков.

Миллиардер Илон Маск поддержал Трампа и раскритиковал модераторов дебатов, которые, по мнению бизнесмена, были несправедливы по отношению к экс-президенту. При этом Харрис «превзошла ожидания большинства людей», заявил Маск.

«Тем не менее, когда дело доходит до достижения цели, а не просто до произнесения красивых слов, я твердо уверен, что Трамп справится с этой задачей гораздо лучше. <…> Вопрос сводится к следующему: вы хотите, чтобы нынешние тенденции сохранялись еще четыре года или вы хотите перемен?» — написал бизнесмен в соцсети Х.

Он отметил, что Трамп, в отличие от Харрис, поддерживает создание комиссии по повышению эффективности работы правительства США, «которая позволит совершать великие дела».

«Мы никогда не достигнем Марса, если победит Харрис», — заключил Маск.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого Politico называет одним из самых влиятельных союзников Трампа, счел выступление Трампа «великолепным», но отметил, что экс-президент упустил возможность «высказать все» своей сопернице.

Как отреагировали в России и на Украине

В Кремле заявили, что оценку кандидатам в президенты США должны давать американские избиратели. У России «свои заботы, свои достижения и свои проблемы», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Комментируя упоминание России и Путина во время дебатов Трампа и Харрис, представитель Кремля назвал это «одним из инструментов во внутриполитической борьбе США».

«США в целом, от какой бы партии кандидаты ни были, сохраняют негативное, недружественное отношение к нашей стране. Фамилия Путина используется как, скажем так, один из инструментов во внутриполитической борьбе США. Нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента», — сказал Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

Во время дебатов Харрис заявила Трампу, что Путин «съест его на обед», и добавила, что, если бы республиканец стал президентом, «Путин сейчас сидел бы в Киеве».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что дебаты Трампа и Харрис можно отнести к одной из главных новостей дня, и сравнила их с поединком борцов на «Титанике».

«Кто победил, по-вашему? Это имеет какое-то значение? Там до айсберга осталось 15 минут», — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

По мнению Захаровой, то, что происходит в США, — это «признак апокалиптичности», а остальной мир занимается «как раз-таки спасением».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал дебаты «отличными», отметив «хорошую подготовительную работу» обоих кандидатов. Он добавил, что рациональность Харрис и Трампа в аргументах «была очевидна», а позиции кандидатов понятны.

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