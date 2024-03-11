Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Андрея Булыги новым замминистра обороны, отвечающим за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

До этого Булыга был заместителем командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.

О том, что Путин сменил замминистра обороны по МТО, ранее 11 марта сообщил депутат Александр Хинштейн. По словам парламентария, Алексей Кузьменков, который занимал эту должность, вернулся на пост замдиректора Росгвардии. Там он «продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения», подчеркнул Хинштейн.

С начала военной операции на Украине это третья смена замминистра обороны по тылу. В сентябре 2022 году этот пост покинул Дмитрий Булгаков, он занимал его с 2010 года. На должность был назначен Дмитрий Мизинцев. В апреле 2023 года Мизинцева сменил Кузьменков.

Согласно справке на сайте Минобороны, Булыга родился в 1968 году. Окончил Ульяновское высшее военно-техническое училище, Военную академию тыла и транспорта, а также академию Генштаба. Проходил службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации МТО Минобороны.