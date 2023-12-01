Президент России Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), исключив из него среди прочих адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Вместо них в состав СПЧ включены несколько новых членов, в том числе «общественник», президент антиглобалистского движения России Александр Ионов, известный обращениями в правоохранительные органы с жалобами на СМИ, артистов и политиков.



Согласно указу, который опубликован на сайте Кремля, из состава СПЧ также исключены:

обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский;

руководитель общественной организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» Александр Мукомолов;

председатель правления общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова;

экономист Евгений Ясин (умер в сентябре).

В то же время в состав Совета помимо Ионова вошли:

президент благотворительного фонда «Банк еды „Русь“» Юлиа Назарова;

гендиректор платформы для работы с обращениями предпринимателей Элина Сидоренко;

директор некоммерческой организации социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков;

старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Кто такой Александр Ионов

Александр Ионов — основатель и президент так называемого «Антиглобалистского движения», которого в США ранее обвинили в участии в «многолетней иностранной кампании вредоносного влияния» против Соединенных Штатов.

Большое жюри города Тампа (штат Флорида) в апреле предъявило Ионову обвинение в ведении в США «пророссийской пропаганды». В заявлении на сайте американского Минюста отмечалось, что одной из целей Ионова было «создание видимости американской народной поддержки» включения в состав России новых регионов, которые ранее входили в состав Украины.

До этого, в июле 2022 года, США обвинили Ионова в попытке вмешательства в выборы в стране. В заявлении Минюста говорилось, что в период с 2014 по 2022 год Ионов находился в контакте с тремя политическими группами в США и от лица российских властей и совместно с ФСБ, предположительно, «осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США для распространения разногласий, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в США».

По выдвинутым обвинениям Ионову грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркивали в Минюсте. В тот же период против россиянина ввели американские санкции.

За информацию о местонахождении Ионова в США назначено вознаграждение в размере до $10 млн. Сам Ионов в беседе с РИА Новости говорил, что никаких доказательств о влиянии его движения на американские выборы собрать не удалось, а в США идет «охота на ведьм».

В России Ионов получил известность как «общественник», он не раз писал заявления в органы на СМИ, артистов, музыкантов и политиков. В этой связи оппозиционные СМИ обвиняют Ионова в том, что он «профессионально пишет доносы». В частности, Ионов писал заявления на «Медузу»* и «Новую газету», а также на журналистку Ксению Собчак.

Известно, что именно после жалоб Ионова на «Медузу»* и «Важные истории»* эти издания были признаны иноагентами.

Совет по правам человека — это консультативный орган при президенте России, созданный в 2004 году. Сейчас главой СПЧ является Валерий Фадеев.

* признаны в России иноагентами и нежелательными организациями