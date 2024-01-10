Президент России Владимир Путин прилетел в столицу Чукотского автономного округа — Анадырь, это первая поездка главы государства в 2024 году.

Путин прилетел на Чукотку во второй половине дня, разница по времени с Москвой — 9 часов. В Анадыре сегодня стоит ясная морозная погода, около -25 градусов.

Президент ранее говорил, что до сих пор не побывал во всех регионах России и хотел бы посетить Чукотку. До этого в 2008 году ее посещал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы государства.

Эта поездка — также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах России, в том числе в новых регионах.

Население Чукотки составляет около 50 тыс. человек, регион имеет морскую границу с США — через Берингов пролив с Аляской. Ее административный центр Анадырь является самым восточным городом России. Большинство зданий там стоят на сваях из-за многолетней мерзлоты.

В марте 2023 года Путин сменил главу Чукотки. С 2008 года этот пост занимал Роман Копин — его освободили от должности в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий. Исполняющим обязанности губернатора президент назначил первого зампредседателя правительства Луганской народной республики Владислава Кузнецова.