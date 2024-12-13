Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем телеграм-канале.

По его словам, награду Кадырову присвоили «в знак признания его выдающегося вклада в укрепление российской государственности, повышение обороноспособности страны, а также за значительные достижения в социально-экономическом развитии Чеченской Республики».

«Его труд на благо Чеченской Республики и всей страны — это пример эффективного руководства, искреннего патриотизма и преданности своему народу», — написал Дудаев.

В 2006 году глава Чечни получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2021-м — эту же награду III степени. В 2015 году Путин наградил Кадырова орденом Почета.