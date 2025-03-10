Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты для участников боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках, которые с 2014 года получили статус инвалидов в результате военных действий. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Согласно документу, бойцам с инвалидностью I группы выплатят 6 млн 54 тыс. 415 рублей. Инвалиды II группы получат 5 млн 236 тыс. 250 рублей, участники боев с III группой инвалидности — 4 млн 418 тыс. 86 рублей.

Выплаты предназначены лицам, «принимавшим <…> участие в боевых действиях в составе Вооруженных cил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 11 мая 2014 г.» и признанных инвалидами вследствие полученных в ходе боев травм или заболеваний.

В указе отмечается, что причинно-следственная связь между полученными ранениями и инвалидностью устанавливают военно-врачебные комиссии. Если за увечье уже получена страховка, то сумма единовременной выплаты будет соответственно меньше.

В конце января Госдума в первом чтении приняла законопроект согласно которому, инвалиды-ополченцы из ДНР и ЛНР смогут получать одновременно две пенсии: по инвалидности и по старости либо по инвалидности и за выслугу лет.

Согласно документу, назначать пенсию по инвалидности ополченцам из ДНР и ЛНР будут со дня признания человека инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в связи с участием в боевых действиях в составе Вооруженных сил, Народной милиции, воинских формирований и органов указанных республик с 11 мая 2014 года.

Их принадлежность к гражданству какого-либо государства на момент участия в боевых действиях значения иметь не будет. Однако на момент установления пенсии по инвалидности у них должно быть гражданство России.