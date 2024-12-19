Ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции.

«Речь идет не о продвижении на 100, на 200, на 300 метров. Наши бойцы освобождают территории квадратными километрами. Каждый день», — сказал российский лидер.

Ситуацию на поле боя Путин оценил как «классику боевых действий».

«Сначала противник лезет, ему наносят серьезное поражение в технике, боеприпасах, в личном составе. А потом начинается движение вперед. Так у нас и происходит. Боевые действия — сложные вещи. Загадывать вперед трудно, и не к чему», — сказал он.

По словам главы государства, армия России движется к решению первостепенных задач, обозначенных в начале спецоперации.

Всем, кто воюет на всей линии фронта Путин пожелал удачи, победы и возвращения домой.