Президент России Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Минобороны РФ и назвал 2024 год «знаковым» для достижения целей СВО и заявил, что США «доводит Москву до красной черты», сообщает ТАСС.

США, НАТО и красная черта

«Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать — тут же пугают свое население тогда еще в давние времена советской, сейчас российской угрозой», — рассказал Путин.

«США продолжают накачивать фактически нелегитимный правящий режим в Киеве оружием и деньгами, отправляют наемников и военных советников и тем самым поощряют дальнейшую эскалацию конфликта», — сказал президент.

Путин завил, что устремления НАТО вышли за «пределы исторической зоны ответственности», а страны НАТО увеличивают военные расходы и «наращивают ударные группировки вблизи границ России», при этом продолжают пугать население угрозой со стороны России.

Глава государства отметил, что США продолжают навязывать мировому сообществу правила, которые при этом постоянно меняют так, как это им удобно. Для США «есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает… А против неугодных государств ведут гибридные войны, ведут политику сдерживания», — сказал президент.

Планы размещения США высокоточных средств средней дальности вызывают обеспокоенность. Ответом на эти действия будет отказ России от ограничения на размещение РСМД, предупреждает президент.

«Если США приступят к развертыванию такого оружия. Москва будет вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности: делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений», — сказал Путин.

О ядерном сдерживании

Путин заявил, что доля современных вооружений в стратегических ядерных силах России достигла 95%.

«Москва сохраняет политику сдерживания, а не «бряцает» ядерным оружием», — сказал Путин. Страна будет поддерживать «потенциал и сбалансированное развитие» ядерных сил, сказал президент.

СВО и поддержка военнослужащих

Президент рассказал о развитии Вооруженных сил России: штатная численность ВС России повышена до 1,5 млн военнослужащих. Ежедневно, со слов Путина, более тысячи россиян поступают на службу ВС России по контракту для участия в СВО.

ВС России, сказал Путин, «прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения». Российские военные в 2024 году освободили 189 населенных пунктов в зоне спецоперации.

Для социальной защищенности военнослужащих и их семей государство в ближайшие три года направит 113 млрд рублей на жилищные субсидии военнослужащим.