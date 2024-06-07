В 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России достигнет 48% от среднестатистической заработной платы и превысит 22 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

«В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы, как и договаривались, к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц», — сказал он.

По словам президента, это позволит добиться таких структурных изменений в экономике страны, как снижение бедности, сокращение неравенства и рост доходов российских семей. Таким образом будет повышено качество жизни людей, увеличен внутренний спрос, а также емкость национального рынка, подчеркнул президент.

«Для решения этой задачи должны работать все инструменты, включая выплаты семьям с детьми, налоговые вычеты, социальный контракт», — добавил он.

Путин отметил, что обеспечение опережающего роста заработных плат должно стать главным инструментом в достижении поставленных целей.

В 2017 году президент подписал закон о запрете устанавливать МРОТ ниже прожиточного минимума. В 2021 году МРОТ вновь превысил прожиточный минимум. В январе 2024 года разница между прожиточным минимумом и МРОТ составляла 3789 рублей, следует из проекта федерального бюджета.

В марте годовые темпы роста зарплат превысили 20%, заявила в ходе ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка обратила внимание на то, что в реальности экономическая активность может быть несколько ниже указанных цифр.