Созданная «Роснано» установка для плазмохимической деструкции мусора полностью разлагает его на молекулы и может работать с любыми видами опасных отходов, заявила президенту России Владимиру Путину руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова.

Она напомнила, что поручение разработать такую установку давал сам глава государства. После того как корпорация «Роснано» представила эту разработку, Росприроднадзор проводил ее тестирование.

«Мы провели большое исследование, мы следили за ней даже ночью. Мы поставили камеры, чтобы нас не обманули, следили днем и ночью. Наши лучшие лаборатории, две наши лаборатории смотрели за этой установкой. И мы четко можем сказать, что она отвечает всем стандартам», — заверила Радионова.

По ее словам, установка способна уничтожать опасные отходы всех видов — химические, медицинские, биологические, ветеринарные и другие.

Плазмохимическая деструкция основана на принципе молекулярного разрушения сложных соединений путем воздействия на них частиц с высокой химической активностью. Они образуются в плазме атмосферного давления. При этом технология исключает образование сточных вод и вредных выбросов.

В 2022 году «Роснано» представила Путину свои предложения по решению проблемы с утилизацией отходов, и президет поручил Радионовой и вице-премьеру Виктории Абрамченко проработать вопросы, связанные с реализацией этого проекта. В «Роснано» утверждали, что плазмохимическая деструкция обеспечивает «нулевую» зольность и «практически нулевые выбросы» диоксинов и фуранов. Еще одним преимуществом технологии было названо сокращение расходов на утилизацию — на 30% для медицинских отходов и втрое для опасных и особо опасных отходов.

В сентябре 2022 года «Роснано» и Росприроднадзор подписали соглашение о создании системы утилизации опасных отходов — в том числе об организации работ по созданию научно-технических решений в сфере утилизации отходов.

«Сотрудничество с “Роснано” — возможность получить сформированную отрасль в сфере утилизации отходов. Мы пришли за конкретными результатами. Пустые разговоры нам не интересны», — писала Радионова в своем телеграм-канале.

В феврале 2023 года директор по развитию «Роснано» Иван Ожгихин сообщал, что первые опытные установки для плазмохимической деструкции мусора уже работают в подмосковных Жуковском и Воскресенске, и еще одну планируется запустить в медицинском кластере на федеральной территории «Сириус». По его словам, такие установки можно и размещать в черте города, и устанавливать рядом с полигонами ТКО, и включать в состав крупных мусороперерабатывающих комплексов.

Ожгихин пояснял, что передовая технология плазмохимической деструкции позволяет полностью избавиться от опасных отходов без вреда окружающей среде — с выделением азота, кислорода, водорода и углекислого газа.

Представитель «Роснано» анонсировал строительство первого мусороперерабатывающего завода с использованием плазмохимической деструкции в Татарстане. Он подчеркнул, что это будет первое в России промышленное предприятие с нулевым воздействием на экологию.