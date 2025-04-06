В Москве в квартире на улице Твардовского было найдено тело мальчика 2023 года рождения, сообщает столичная прокуратура. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«Телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка. Фигурант 1974 г. р. задержан», — отмечает ведомство.

РЕН ТВ со ссылкой на источник пишет, что мужчина был пьян и напал на пожилую женщину, которая держала в руках ребенка. Он избил обоих, мальчик от полученных травм скончался, рассказал собеседник телеканала.

В апреле 2023 года в Ростове-на-Дону были задержаны 23-летняя педиатр и ее 33-летний муж, их обвинили в убийстве и расчленении своей восьмимесячной дочери, которые хранили части ее тела в холодильнике. Как писал 161.ru, «когда сотрудники органов начали доставать из морозильной камеры миски с останками девочки, плохо стало даже мужикам».

По версии следствия, девочку разрубили, пропустили через мясорубку, а ее останки выносили в 13 пакетах, чтобы закопать их в лесу. «Мать рассчитывала, что напишут заявление о пропаже и на этом для них всё закончится», — отмечалось в статье.

По предварительным данным, родители погибшей «были под воздействием синтетических наркотиков», в их крови нашли мефедрон. Сначала они уверяли, что отец девочки случайно ударил ее во время ссоры с женой, которую подозревал в изменах. При этом на теле погибшей было несколько травм, а смерть наступила от удара по голове тупым предметом.

В том же месяце их арестовали. В октябре 2024 года по решению суда мать девочки отправили в колонию на 13 лет, а отца — на 15.