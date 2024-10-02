В начавшемся учебном году почти вдвое выросло число студентов из африканских стран, желающих учиться в вузах России, сообщает «Африканская инициатива» со ссылкой на Россотрудничество. По его данным, заявки на бюджетные места по квоте подали более 26 тыс. человек.

Африке в этом году выделили 5 тыс. бюджетных мест, говорится в публикации. Среди стран, чьи студенты воспользовались возможностью, названы Египет, Алжир, Ангола, Чад, Мали, Республика Конго, Нигерия, Замбия, Бенин, Республика Гвинея и Зимбабве.

Чаще всего африканцы выбирают такие направления, как «Лечебное дело», «Экономика», «Информатика и вычислительная техника», «Сестринское дело», «Нефтегазовое дело».

Лидерами по числу поданных заявок стали Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), Санкт-Петербургский государственный университет, Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.