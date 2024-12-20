В Якутске в результате пожара в изоляторе для самовольно покинувших части военнослужащих погибли пять человек, семь пострадали из-за отравления дымом. Об этом говорится в телеграм-канале регионального оперативного штаб со ссылкой на данные регионального военного комиссариата.

«Военный комиссариат Республики Саха (Якутия) сообщает, что в ночь с 19 по 20 декабря в 2:00 час по местному времени зафиксирован пожар на Вилюйском переулке. Возгорание произошло в изоляторе, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части», — сказано в сообщении.

По данным штаба, семь человек пострадали из-за отравления дымом — они госпитализированы, медики оказывают им всю необходимую помощь.

«5 человек погибли, их личности устанавливаются», — отмечает штаб.

По данным Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

Baza писал, что возгорание началось на первом этаже, затем огонь быстро распространился по зданию.