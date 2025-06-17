При пожаре в квартире в подмосковном Королеве погибли пять человек: трое взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба МЧС России утром 17 июня.

В ведомстве рассказали, что в Королеве загорелась 3-комнатная квартира на четвертом этаже, из огня по трехколенной лестнице спасли женщину, с соседних этажей были эвакуированы трое детей.

«К сожалению, погибли 3 взрослых, дети 7 и 4 лет», — добавили в ведомстве.

Сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 30 кв. метрах. На месте ЧП работают дознаватели ведомства.

ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«17 июня 2025 года после ликвидации пожара в квартире, расположенной по улице Корсакова в городе Королев, обнаружены тела пяти человек, двое из которых дети 3 и 7 лет», — сказано в сообщении ведомства.

Следователи и криминалисты сейчас приступили к осмотру места ЧП. Устанавливаются причины возгорания.

Прокуратура Московской области также подтверждает гибель двух детей в возрасте 3 и 7 лет.

«По предварительной информации к проживающей в квартире женщине, приехали племянница с мужем и ребенком, а также подруга с ребенком», — сказано в сообщении ведомства.

Причиной пожара, предварительно, послужил аварийный режим работы электрической сети. Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы, уточнили в прокуратуре.