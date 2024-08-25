Пять человек погибли, 12 пострадали в поселке Ракитное Белгородской области в результате ночного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

О том, что по поселку «посреди ночи» нанесли удар, Гладков сообщил около 03:00 (совпадает с мск). В том же сообщении глава региона уточнил, что обстрел унес жизни пятерых мирных жителей, 12 получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних.

12-летнему мальчику медицинская помощь была оказана на месте, еще два ребенка с осколочными ранениями доставлены на лечение в детскую областную клиническую больницу, отмечал Гладков.

Утром белгородский губернатор уточнил, что госпитализированы 9 из 12 пострадавших мирных жителей, шесть человек в тяжелом состоянии, в том числе 16-летняя девочка, которая после операции лежит в реанимации Детской областной больницы. Врачи стараются стабилизировать состояние раненых.

В случае необходимости пострадавшие будут перевезены в московские клиники, заверил Гладков. Он пообещал, что власти помогут всем, кто пострадал. «Наша задача сейчас — выстоять, преодолеть испытания, справиться с бедой», — пишет глава Белгородской области.

По словам губернатора, в поселке, который подвергся обстрелу, повреждены 10 частных домов, два коммерческих объекта и четыре автомобиля. Из-за повреждения газопровода без газа временно остались не только поселок Ракитное, но и села Борисполье и Новоленинское. Есть и локальные повреждения на линии электропередачи.

Следственный комитет после атаки на Ракитное возбудил уголовное дело о терроризме (ст. 205 УК).