В Алданском районе Якутии столкнулись легковушка и грузовик, погибли пять человек. Об этом сообщает региональное МЧС.

«Произошло лобовое столкновение автомобилей Тойота Приус и КАМАЗ. В результате ДТП погибли 5 человек — пассажиры Тойота Приус. Водитель КАМАЗа не пострадал», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, авария произошла в 5 км от Алдана в сторону города Нерюнгри. Для ликвидации последствий ДТП привлекли 15 человек и пять единиц техники.

«Дорога в проезжем состоянии, ограничений нет», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД уточнили, что сообщение об аварии поступило силовикам в 12:30 по местному времени (6:30 мск). На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

МЧС также призвало жителей Якутии воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и быть осторожными на дорогах из-за плохой погоды в регионе.