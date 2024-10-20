Пять человек погибли в результате ДТП, которое произошло 20 октября около 07:25 в городском округе Домодедово. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Московской области в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на 175-м километре автодороги А-107. Водитель автомобиля «Лада» — мужчина 1999 года рождения — выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузовиком «Сканиа». Жертвами аварии стали все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, включая четырех пассажиров.

Судя по фотографиям с места ДТП, опубликованным в телеграм-канале подмосковной полиции, в результате столкновения «Лада» практически развалилась на части. Фура, с которой она столкнулась, съехала с дороги и перегородила проезжую часть.

В МВД сообщили, что движение по автодороге на участке, где произошло столкновение, затруднено. «Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — посоветовали в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.