В международном аэропорту Токио (Ханэда) произошло столкновение пассажирского лайнера, принадлежащего Japan Airlines, и борта береговой охраны DHC-8, сообщает местный телеканал NHK.

Пятеро членов экипажа DHC-8 погибли. Шестой — капитан — получил серьезные ранения.

Как отмечает Reuters, пассажиры и экипаж лайнера — речь идет об Airbus A350 — «чудом спаслись от пожара». Всех находившихся на борту самолета — это 379 человек, из которых 367 пассажиров, — удалось эвакуировать. 17 из них получили легкие травмы.

NHK пишет, что лайнер Japan Airlines совершал рейс из Нового аэропорта Титосе (находится в префектуре Хоккайдо). DHC-8, в свою очередь, должен был вылететь в аэропорт Ниигата с грузом для ликвидации последствий землетрясения.

Столкновение произошло сразу после приземления A350 в Ханэда, в результате лайнер загорелся. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.