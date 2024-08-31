Неизвестные вооруженные люди открыли огонь по отделению скорой помощи больницы в Стамбуле, пять человек ранены. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на власти города.

По данным канала, нападение произошло в районе Бахчелиэвлер. Ранены полицейский, представитель жандармерии, сотрудник охранной фирмы и двое гражданских лиц.

Ранения пострадавших не представляют угрозу их жизни. Нападавшие бросили машину, полиция ведет поиски злоумышленников.

NTV Haber уточняет, что нападение произошло около 02:30 ночи (совпадает с мск). Канал публикует кадры с места происшествия, на которых видна простреленная дверь больницы.