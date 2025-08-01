Умер актер театра и кино Максим Глотов, запомнившийся зрителям по сериалам «Глухарь», «Зверобой», «Закон и порядок» и другим. Об этом сообщила Ассоциация деятелей искусств «Киногром», которая ежегодно проводит в «Артеке» международный детский кинофестиваль «Алые Паруса».

«С глубоким сожалением сообщаем о кончине нашего близкого друга и талантливого актера Глотова Максима. Его уход стал неожиданностью и болью для всех, кто знал и любил его», — говорится в телеграм-канале фестиваля.

Там отмечается, что актер был «верным товарищем» кинофестиваля на протяжении многих лет. «Его доброта, искренность и поддержка вдохновляли нас на протяжении многих лет. Он был тем, кто всегда находил время для каждого из нас, кто делился своими знаниями и опытом, кто помогал в трудные моменты и радовался нашим успехам», — сказано в некрологе.

В правоохранительных органах позднее сообщили ТАСС, что 60-летнего актера нашли мертвым в его московской квартире.

«Актер скончался у себя в квартире на северо-западе столицы. Его смерть не носит криминального характера», — сказал собеседник агентства, добавив, что причина смерти устанавливается.

По информации источника Пятого канала, Максим Глотов не выходил на связь с 27 июля. Его друзья забили тревогу и решили навестить его дома, но им никто не открыл. 1 августа близкие артиста вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь — так и обнаружили его тело в квартире, уточняет РЕН ТВ.

Телеграм-канал SHOT утверждает, что Глотов якобы не общался с близкими несколько месяцев и в последнее время работал водителем. По данным канала, его родные живут в Одессе, а сам актер несколько лет был прописан в квартире на Патриарших прудах в центре Москвы, после чего переехал в купленную им комнату на улице Вучетича в Тимирязевском районе на севере столицы.

Режиссер и актриса театра «На набережной» Евгения Бордзиловская рассказала NEWS.ru, что у Глотова были проблемы с почками, но он никогда не жаловался на здоровье.

«Я узнала, что у него с почками проблемы были, от нашей общей знакомой, которая мне сейчас звонила. Она его звала на дачу, а его скрутили почечные колики, я от нее это узнала. Он был ответственным, даже если заболевал, то не исчезал», — приводит сайт слова актрисы.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. Окончил актерское отделение театрального факультета Саратовской государственной консерватории. Играл в постановках Одесской Театр-студии и Одесского ТЮЗа, служил в Казанском ТЮЗе, где среди прочих у него была роль Молчалина в «Горе от ума». Сотрудничал с саратовским театром «Версия», где сыграл в том числе Хлестакова в «Ревизоре». В Москве артист был задействован в спектаклях театров «Бенефис», «На набережной», «Содружество актеров Таганки» и других.

Также в творческой биографии Максима Глотова более сотни телевизионных и киноработ. В 1980 году в возрасте 15 лет он дебютировал в фильме Одесской киностудии «Неоконченный урок» с Галиной Польских. В середине 90-х снялся в эпизоде одного из ключевых фильмов эпохи «Шырли-мырли». После этого в фильмах и сериалах ему чаще всего доставались роли сотрудников правоохранительных органов и врачей. Одним из последних проектов с его именем в титрах стал военный детектив 2024 года «Враг у ворот».