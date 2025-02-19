Утром 19 февраля аэропорты Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Ижевска и Кирова приостановили прием и отправку рейсов «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Изначально ограничения действовали в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорилось в сообщении Кореняко.

Телеграм-канал Mash писал, что там действует план «Ковер» — это означает, что все воздушные суда должны немедленно покинуть зону действия этого режима (совершить посадку или выйти из зоны).

В 4:30 приостановили работу аэропорты Ижевска и Кирова.

В 6:00 меры ограничения отменили в Ульяновске.

В ночь на среду губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод был атакован ВСУ.

«На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

В регионе, по словам Федорищева, сохраняется опасность атаки беспилотников.