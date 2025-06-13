Пятеро детей, включая двух младенцев, погибли при пожаре в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа Московской области, сообщило главное управление МЧС по региону.

Мать, с которой проживали дети, была госпитализирована с ожогами еще до прибытия пожарных. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела погибших — «одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», уточняет ведомство.

Возгорание удалось ликвидировать, когда его площадь достигла 72 кв. метров. В тушении были задействованы 16 пожарных и четыре единицы техники. После ликвидации пожара на месте происшествия начали работать дознаватели МЧС.

«Пожарного извещателя в жилье не было. Издав громкий звук, он предупредил бы о задымлении», — подчеркнули в ведомстве.

Следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до четырех лет.

В сообщении Следкома уточняется, что самому младшему из погибших детей было два месяца. «По завершении тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Установление причин пожара и расследование уголовного дела взяла под контроль Орехово-Зуевская городская прокуратура. В ее сообщении уточняется, что дом, где произошел пожар, был рассчитан на несколько семей.

«На месте происшествия для координинаций действий правоохранительных органов находится Орехово-Зуевский городской прокурор Роман Ковалев», — добавили в прокуратуре Московской области.