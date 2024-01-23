Пятерых россиян задержали на таиландском острове Пхукет, пишет газета The Bangkok Post. Их подозревают в незаконной организации азартных игр и хранении курительных семей.

Как отмечает издание, полиция получила ордер на обыск одной из вилл Пхукета, где находились россияне. Правоохранители приехали к зданию и увидели мужчину, который припарковал свой мотоцикл у дома. Следуя за ним, силовики попали внутрь и обнаружили еще четырех людей, которые играли в покер. Все пятеро были задержаны.

По данным Bangkok Post, из здания конфисковали карточный стол, две колоды карт, 88 фишек на сумму более чем 356 тыс. бат (около 878,9 тыс. рублей), а также курительные смеси.

Четверо задержанных признались в организации азартных игр, а пятый — в хранении смесей для курения, утверждает газета. Bangkok Post указывает, что всех их доставили в полицейский участок в районе Чалонга для выяснения обстоятельств произошедшего. Среди прочего, издание подчеркивает, что обыск дома был проведен после поступивших в полицию сообщений о том, что иностранцы незаконно играют в азартные игры на вилле.

Согласно действующему законодательству Таиланда, за курение электронных сигарет, кальяна и других систем нагревания табака может грозить штраф в размере 1 млн батов (2,476 млн рублей) или заключение сроком до 10 лет. Участие в азартных играх, в свою очередь, предусматривает до двух лет лишения свободы.

За что еще могут арестовать в Таиланде

Курение на пляжах. С ноября 2017 года в Таиланде действует ограничение на курение традиционных табачных изделий на 20 популярных пляжах — такой запрет ввели в целях борьбы с загрязнением и защиты окружающей среды, указано на сайте тайского посольства в России. Нарушителям грозит штраф в размере 100 тыс. бат (249,3 тыс. рублей) или лишение свободы сроком до года.

Как пишет газета The Thaiger, курение также запрещено на спортивных площадках, в общественных зоопарках и парках, в том числе парках развлечений, на рынках и детских площадках Таиланда. Кроме того, в 2018 году местные власти ввели ограничения на курение в аэропортах. Тем, кто нарушит закон, грозит штраф в размере 5 тыс. бат (12,3 тыс. рублей). При этом в некоторых аэропортах и других терминалах общественного транспорта Таиланда есть специально отведенные места для курения табачных изделий, которыми управление по туризму официально разрешает пользоваться, отмечает The Thaiger.

Оскорбление монархии. Согласно законодательству Таиланда, граждане, оскорбившие царствующего монарха и членов его семьи в любой форме, могут быть приговорены к 15 годам лишения свободы за каждый подобный эпизод. The Guardian указывает, что этот закон в стране часто называют «112» по аналогии с соответствующем разделом уголовного кодекса.

В 2017 году «112» подвергся критике. В ООН заявили, что закон об оскорблении монархии противоречит свободе слова, а местные власти используют его для «подавления инакомыслия». Таиландский МИДа подчеркивал, что «законы об оскорблении монархии существуют для поддержания общественного порядка, а не для подавления свободы слова».

В январе 2024 года суд Таиланда приговорил 30-летнего Монгкола Тирахота к 50 годам лишения свободы за оскорбление монархии. The Guardian писала, что это рекордный срок по подобному обвинению. Причиной для возбуждения дела стали посты мужчины в Facebook*. Изначально суд приговорил его к 28 годам заключения, однако позднее признал виновным еще по 11 пунктам, после чего срок наказания увеличился. В организации «Тайские адвокаты за права человека» (TLHR) отметили, что Тирахот подаст апелляцию на вынесенный приговор в верховный суд.

Серди прочего, как указали TLHR, с 2020 года за оскорбление королевского величества в Таиланде были приговорены более 250 человек. Местные активисты уже на протяжении нескольких лет требуют отменить закон.

Обращение с купюрами. По причине запрета оскорбления монархии в Таиланде нельзя наступать и на местные денежные купюры, поскольку на них в том числе изображен король этой страны.

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