Пятиэтажный дом в городе Алешки Херсонской области рухнул в результате авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ), под завалами находятся люди. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

«Противник нанес авиаудар по жилому дому в Алешках. Пятиэтажка сложилась, под завалами мирные жители», — сказал он агентству.

На место направлены оперативные службы. По словам пресс-секретаря главы региона Владимира Василенко, ВСУ проводят атаки дронами в попытке не подпустить спасателей и медиков к месту обрушения. Военкор Юрий Котенок пишет в своем канале, что это «коронный прием» украинских сил.

Данных о числе людей под завалами и об их состоянии пока не поступало.