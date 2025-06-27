В подмосковных Химках водолазы подняли тело пятилетнего мальчика, выпавшего в канал имени Москвы из катера, которым управлял его отец. Это случилось, когда мужчина совершил резкий маневр, чтобы избежать столкновения с теплоходом. Возбуждено уголовное дело.

Тело утонувшего ребенка извлекли из воды в 18:00, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС. В поисках, которые длились несколько часов, участвовала водолазная группа поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса», она передала тело следственным органам.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК). Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщает следствие, днем 27 июня в водоеме подмосковного Левобережного района маломерный катер врезался в берег, при этом за борт выпал пятилетний ребенок, на котором не было спасательного жилета.

Телеграм-канал SHOT, сообщивший об инциденте и поисках ребенка одним из первых, пишет, что за ним ныряла женщина. СМИ уточняли, что это была его мать. По данным телеканала «360», женщину госпитализировали в состоянии сильного стресса.

Катером «Chris Craft Corsars 32» управлял отец ребенка бизнесмен Олег Филиппов, позже сообщил канал 112 со ссылкой на источник. Мужчина резко развернул судно, чтобы избежать столкновения с теплоходом «Георгий Жуков».

В подмосковном МЧС заявили, что капитан катера не справился с управлением. В поисковых работах участвовала группировка в составе 31 человека и 12 единиц техники.