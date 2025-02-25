Глава Рымникского поселения в Челябинской области Дмитрий Рудский, местный депутат Александр Брухаль и его сын были задержаны по подозрению в похищении и убийстве 46-летней женщины. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«По версии следствия, в вечернее время 23 февраля текущего года подозреваемые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, действуя группой лиц по предварительному сговору, из-за ранее возникшего конфликта похитили из дома, расположенного по улице Братьев Смирновых поселка Рымникский Брединского района Челябинской области, 46-летнюю местную жительницу, а затем совершили ее убийство», — говорится в официальном сообщении следственного комитета.

По словам сестры убитой, которую звали Гульназ Валеева, та ходила в одну школу с Рудским, где между ними еще тогда возник серьезный конфликт, пишет 74.RU. Закончив школу, Валеева покинула поселок и долго проживала в Екатеринбурге.

В поселение женщина вернулась два года назад и приобрела дом на окраине. В день похищения исполнялось 40 дней с момента гибели ее брата на специальной военной операции.

«Сестра в четвертом часу уехала домой. Мы устали все, и я ей не звонила домой, думала, что все нормально, она отдыхает. На следующий день начали писать знакомые: «Что у вас случилось? Вы знаете, что у вас сестру убили?» — рассказала сестра Валеевой.

По ее словам, в воскресенье дети видели, как Рудский вместе с отцом и сыном Брухалями силой загрузили женщину в багажник автомобиля УАЗ, после чего вывезли в Морозовку.

«Там, как сказали, ее привязали к дереву, били, пытали, поджигали живьем, а потом зарезали и уже мертвой выкинули в районе Пряткино ближе к федеральной трассе», — сообщает 74.RU.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК России), а также убийстве человека группой лиц с особой жестокостью (пп. «в, д, ж» ч. 2 ст. 105 УК России).

По информации 74.RU, задержанные признали вину и дали показания. Сестра убитой сообщила, что перед похищением Валеева успела связаться с сотрудниками полиции и заявить о происходящем.

«Глава администрации — ее бывший одноклассник, он ее преследовал с того момента, как она в Рыминке поселилась. Со своим приятелем, сыном депутата, сколько раз вламывался домой, во двор, шарился везде, материл всяко, оскорблял. Даже до драки дошло дело. Недавно он с дубинкой к ней домой вломился, она на телефон сняла это все», — рассказала Гульсум Валеева.

Представители регионального главка МВД подтвердили, что получали обращение от Валеевой. По их словам, они также получали заявления от других жителей поселка, которые жаловались на женщину. Отряд сотрудников МВД, выехавший после звонка Валеевой 23 февраля, обнаружил на месте следы от автомобильных колес.

«Проследовав в направлении уехавшей машины, полицейские нашли в овраге около автодороги Кизильское — Бреды — Мариинский труп», — сообщили в ведомстве.

Дмитрий Рудский был избран главой поселения в 2018 году. Ранее он работал водителем в компаниях, расположенных в Брединском районе и Магнитогорске. Александр Брухаль занимает позицию управляющего сельхозпредприятия «Рымникское», а также возглавляет комиссию по сельскому хозяйству, ЖКХ, строительству и экологии в местном собрании депутатов.