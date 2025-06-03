Приговор жителю Энергодара Вадиму Трачуку вынес Южный окружной военный суд. Помимо срока, ему также назначен штрафу в 700 тысяч рублей. Трачук признан виновным в покушении на главу военно-гражданской администрации города Андрея Шевчика и заместителя директора по персоналу Запорожской АЭС.

Как установил суд, в 2022 году Трачук начал сотрудничать с Главным управлением разведки (ГУР) Украины и стал членом созданного им террористического сообщества. Изначально Трачук должен был наблюдать за объектами, интересными ГУР, а также заниматься оборотом взрывчатки и оружия.

Весной того же года Трачук получил задание взорвать мэра Энергодара Шевчика, для чего ему через тайник был передан ключ от подъезда чиновника, где тот заложил бомбу с дистанционным управлением. В день, когда Трачук задумал устроить теракт, он расположился в беседке напротив подъезда, и, дождавшись, когда туда войдет жертва, произвел взрыв. В результате Шевчик и двое его охранников получили ранения. Медикам удалось их спасти.

В апреле 2023 года Трачук получил задание взорвать заместителя директора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Для этого в специальном схроне он забрал взрывчатку, изготовил из нее бомбу и положил в почтовый ящик квартиры жертвы. Однако взорвать СВУ Трачук не успел, так как бомбу обнаружили и обезвредили силовики, а позже задержали и самого мужчину.

ФСБ сообщала, что группировка, в которую входил Трачук, получала задания напрямую через сотрудников ГУР Украины Александра Уманьского и Андрея Никулина, от агента-вербовщика Виктории Будниковой, а также через посредника — Юлию Ткачук, которая находится на территории Финляндии.