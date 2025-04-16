В районе Южного города Волжского района Самарской области произошло возгорание камыша и сухой растительности. Площадь горения составляет 0,1 га, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Из-за сильного задымления эвакуированы 336 человек из детского сада, расположенного рядом», — отметили в ведомстве.

На месте работают более 50 сотрудников и 16 единиц техники, проводится наращивание группировки.

Прокуратура Волжского района контролирует ситуацию по ликвидации возгорания вблизи детского сада

«Возгорание произошло вблизи детского сада «Волжская жемчужина» Образовательного центра «Южный город». На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийных служб координирует прокурор Волжского района Руслан Митерев», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дети и работники эвакуированы в детский сад «Синяя птица».

По данным «112», огонь, охвативший 3000 квадратных метров сухой растительности, быстро подбирался к зданию детского сада в селе Черноречье.

«В целях безопасности с территории учреждения вывели 304 ребенка. На месте работают пожарные расчеты, которые отчаянно пытаются отбить здание у стихии и предотвратить распространение огня», — отмечает телеграм-канал.

SHOT пишет, что сначала пожар начался в полях, но из-за ветра и теплой погоды пламя стало быстро распространяться на соседние территории.