Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная в Турции террористической организацией, объявила о самороспуске, передает курдская информационная сеть Rûdaw. Это решение, к которому ранее призвал отбывающий пожизненный срок основатель РПК Абдулла Оджалан, было принято по итогам внеочередного съезда партии 5-7 мая.

«Съезд <…> постановил распустить организационную структуру РПК и положить конец методам вооруженной борьбы, а также прекратить деятельность, осуществляемую от имени РПК», — сказано в приведенном тексте декларации.

В документе сказано, что, по оценке съезда, деятельность, которую вела РПК в течение 46 лет (с 1978 года), помогла покончить с «политикой отрицания и разрушения» в отношении турецких курдов и вывела курдский вопрос на тот уровень, когда он может быть разрешен «посредством демократической политики».

«В этом отношении РПК выполнила свою историческую миссию», — говорится в документе.

В декларации содержится обещание, что курдский народ поддержит мирный процесс.

«Мы полностью уверены, что наш народ лучше, чем кто-либо другой, поймет решение о роспуске РПК и прекращении вооруженного метода борьбы и возьмет на себя ответственность <…> за построение демократического общества», — сказано в тексте.

В конце февраля Оджалан, находящийся в турецкой тюрьме на острове Имралы в Мраморном море, призвал соратников по РПК добровольно сложить оружие и самораспуститься.

«Я <…> беру на себя историческую ответственность за этот призыв. <…> Созовите свой съезд и примите свое решение. Все группы должны сложить оружие, а РПК должна самораспуститься», — зачитали тогда его заявление представители прокурдской Турецкой демократической партии после встречи с Оджаланом в его тюремной камере.

Этому предшествовал призыв лидера турецкой Партии националистического движения Девлета Бахчели к Оджалану в октябре 2024 года распустить РПК в обмен на возможную свободу для него и обещание политических реформ.

С 1980-х годов РПК боролась за создание независимого государства курдов, но впоследствии стала выдвигать смягченные требования о расширении прав курдов и об их автономии на юго-востоке Турции. Оджалана задержали в феврале 1999 года в Кении, позже суд приговорил его к смертной казни. В 2002 году суд госбезопасности Турции заменил смертный приговор пожизненным тюремным заключением.