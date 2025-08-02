Сотрудникам магазина «Пятерочка», расположенного в селе Никольском Белгородского района, выдадут каски и бронежилеты. Об этом 2 августа сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем телеграм-канале он рассказал, что посетил «один из самых проходимых» магазинов в Никольском, который несколько раз подвергался ударам беспилотников ВСУ. На кадрах видно, что оконные стекла здания повреждены.

Губернатор отметил, что руководство магазина закрыло окна паллетами с плиткой, а рядом с торговой точкой установило модульное укрытие. «Что плохо: окна и вход в одном из самых проходимых магазинов до сих пор открыты», — пишет Гладков. Он поручил главе района Татьяне Кругляковой встретиться с собственниками и обсудить меры безопасности.

«Плохо вас закрыли. <…> Или блоками нужно вдоль. <…> Если у них [собственников] денег нет — ничего страшного. Мешками, <…> мешки копейки стоят. Вы песок дадите», — обратился глава региона к Кругляковой.

Гладков также пообещал обеспечить всех сотрудников магазина касками и бронежилетами. Губернатор указал, что власть готова взять эту задачу на себя в случае, если у владельца магазина такой возможности нет.

«Нет ничего дороже, чем сохранить жизни людей», — подчеркнул глава Белгородской области.

Среди прочего Гладков призвал поставить аптечку на самом видном и доступном месте — возле входа, а также провести для работников магазина обучение по оказанию медицинской помощи. «Знаю, что посетители и продавцы магазина оказывали первую помощь раненым после удара дрона. <…> Если они не смогут сами себе оказать помощь, 10-15 минут — человек или живой, или погибнет», — пояснил он.

В апреле 2024 года сеть гипермаркетов «Лента» обеспечила своих сотрудников и курьеров в Белгороде бронежилетами и касками. Вдоль фасадов магазинов установили бетонные блоки.

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова публиковала в своем телеграм-канале снимок курьера из Белгорода на фоне магазина «Лента». На нем — камуфляжные куртка, каска и жилет.