В результате ракетного обстрела Киевского района Донецка частично разрушен многоквартирный жилой дом на Университетской улице, сообщил глава муниципального образования Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. По предварительным данным, удар был нанесен двумя ракетами из американской РСЗО HIMARS.

По предварительным данным, есть раненые, об их числе и состоянии пока не сообщается. Телеграм-канал Readovka со ссылкой на местных жителей пишет, что пострадал как минимум один человек. «Сейчас оперативные службы делают поквартирный обход и осматривают территорию», — говорится в сообщении канала. Информацию об одном пострадавшем подтвердил и источник ТАСС в оперативных службах.

Пострадал пятиэтажный дом, особенно первые этажи, где в основном расположены нежилые помещения магазинов. Сотрудница одного из них рассказала «Mash на Донбассе», что по звуку летящего снаряда поняла, что это не работа ПВО, и успела метнуться в самое дальнее и закрытое помещение. Во многих квартирах выше выбиты окна вместе с рамами, разрушены балконы.

«За моей спиной — воронка от американской РСЗО, типичные для HIMARS жёлтые осколки», — передал с места происшествия корреспондент «Известий» Евгений Быковский. Он предположил, что целью удара мог быть Республиканский травматологический центр, который находится через дорогу. ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах утверждал, что повреждения есть и на территории медцентра.

Донецкие телеграм-каналы выкладывают видео с регистратора проезжавшего в Киевском районе легкового автомобиля, на которое попал момент прилета ракеты.

Местные СМИ подчеркивают, что удар был нанесен по району, где находятся только гражданские объекты, причем ракета могла попасть по проходящей вдоль жилого дома дороге с оживленным автомобильным движением.