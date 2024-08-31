В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве женщины и ее семилетней дочери, сообщила представитель российского МВД Ирина Волк. Телеграм-канал Baza пишет, что речь идет о бывшем бойце ЧВК «Вагнер» — 27-летнем Артеме Бучине.

По данным Baza, подозреваемый был задержан утром 31 августа рядом с домом своего отца и доставлен на допрос в военную полицию. По словам источников канала, Бучин рассказал, что сильно ревновал убитую 27-летнюю Екатерину и считал, что она изменяла ему, пока он находится в зоне боевых действий.

Региональное управление Следственного комитета (СК) публикует кадры с задержанием подозреваемого.

Тела женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения с признаками насильственной смерти нашли 29 августа в городе Чусовой Пермского края. Следователи возбудили уголовное дело по статье об «убийстве двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

Подробности о подозреваемом в убийстве СК не привел. Полиция Прикамья уточнила, что разыскивается мужчина славянской внешности в возрасте от 25 до 30 лет. Местное издание 59.ru отметило, что в соцсетях распространилась ориентировка на подозреваемого в двойном убийстве. Согласно документу, речь идет об Артеме Бучине.

Ранее убил медсестру

В феврале 2023 года Артема Бучина приговорили к 20 годам строгого режима за изнасилование и убийство 23-летней медсестры Татьяны Рекутиной. Девушка пропала в Чусовом в августе 2022 года, ее тело нашли на окраине города.

В СУ СКР по Пермскому краю сообщали, что преступник (им оказался Бучин), будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее не знакомую ему 23-летнюю девушку, которую силой завел в безлюдное место и изнасиловал. После этого он взял камень и нанес им удары по голове потерпевшей, а после убийства скрылся с места происшествия.

Бучина признали виновным по трем статьям — «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Ему назначили 20 лет колонии строгого режима, а также обязали выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Прокурор требовал приговорить обвиняемого в убийстве медсестры к пожизненному сроку.

Сам Бучин говорил, что совершил убийство, поскольку его якобы «переклинило». Baza утверждает, что после этого преступник пытался покончить с собой. Экспертиза признала молодого человека вменяемым.

Хотели пойти в ЗАГС

В ноябре 2023 года издание 59.ru сообщило, что Бучин, «не отсидев и года», стал участником ЧВК «Вагнер» и уехал в зону боевых действий на Украине. Мать убитой Татьяны Рекутиной рассказала изданию, что после сентября 2023 года от Бучина не поступало выплат по искам, из-за чего она начала отправлять запросы в прокуратуру и суд.

Там «долго молчали», но в итоге из суда позвонили и «просто устно сообщили, что он 21 августа подписал контракт и находится на СВО», отмечала Рекутина. По ее словам, в зоне вооруженного конфликта Бучин получил ранение, после чего оказался на свободе.

Источник в правоохранительных органах тогда подтвердил 59.ru, что Бучин получил помилование, так как участвовал в военных действиях на Украине. При этом Baza пишет, что Бучин последнее время находился в отпуске по ранению — с 13 августа по 12 сентября он должен был находиться в Чусовом, после чего ему предстояло снова отправиться в зону боевых действий.

Родственница погибшей рассказала, что Бучин и убитая ранее были женаты. После возвращения мужчины из зоны боевых действий у них якобы наладились отношения. «Она мне говорила, что сейчас у них все хорошо, и они даже хотят в понедельник опять пойти в ЗАГС и подать заявление. Она верила в невиновность мужа, в то, что он не убивал ту медсестру», — заявила собеседница 59.ru. Что именно стало причиной конфликта, ей неизвестно.