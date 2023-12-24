Столичная прокуратура контролирует расследование убийства двух девушек в Москве, заявили в ведомстве. По данным телеграм-каналов, преступником оказался 37-летний безработный уроженец Узбекистана, ранее уже осужденный за двойное убийство и страдающий психическим расстройством.

Ночью 23 декабря мужчина, находясь в квартире жилого дома на Мукомольном проезде, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке, заявили в столичном Следственном комитете. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

«Предварительно после произошедшего мужчина также нанес себе ножом телесные повреждения. Он доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — сказано в опубликованном ночью сообщении столичного СК.

Позже, вечером 24 декабря, в СК добавили, что выявлено второе убийство, предположительно совершенное тем же человеком. «Предварительно установлено, что мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, совершил убийство еще одной девушки», — говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре заявили, что на допросе задержанный сам указал, где искать тело второй жертвы.

«Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) на контроле в прокуратуре. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение, и суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в надзорном ведомстве.

Уже судили за двойное убийство

По данным телеграм-канала Shot, преступник — 37-летний Алексей Варакин, безработный уроженец Ташкента, ранее осужденный за двойное убийство и находившийся на принудительном психиатрическом лечении последние 13 лет. В 2010 году мужчина якобы убил в Петербурге двух девушек-эскортниц, к которым он пробрался в квартиру, чтобы обокрасть.

Первой сегодняшней жертвой стала 25-летняя Влада, которая перебралась в столицу из Краснодара и якобы «принимала клиентов на съемной квартире». Вечером 23 декабря Варакин приехал к девушке и хотел остаться у нее на ночь, но та ответила отказом. После этого мужчина схватил нож и ударил девушку в шею.

«Девушка заперлась в комнате, позвонила подруге и сообщила, что ее убивают. Та вызвала полицию. Прибывшие сотрудники нашли тело Влады. Выжившего мужчину, который во всем сознался, увезли в больницу», — сказано в сообщении Shot.

Личность второй погибшей устанавливается. Как пишет телеграм-канал «112», ей на вид примерно 25-30 лет. Варакин на допросе якобы признался, что убил ее еще «несколько дней назад» в гостинице на востоке Москвы. Shot пишет, ссылаясь на источник, что Варакин «пытался отрезать обеим проституткам головы», и в гостинице сотрудники полиции нашли обезглавленное тело девушки.