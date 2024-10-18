Русская православная церковь (РПЦ) приветствует так называемый «монастыринг» — новый молодежный тренд, который заключается в краткосрочном уходе в монастырь. Об этом пишет издание Daily Storm со ссылкой на зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.

Ранее в соцсетях стали появляться видео с молодыми россиянками, решившими временно пожить при монастыре. На кадрах видно, что девушки трудятся, прибираются, вышивают и проводят время на территории обители. Как отмечают сами молодые люди, они уходят пожить в монастыри, чтобы «перезагрузиться» и избавиться от психологических проблем.

В рамках нового тренда в монастыри уходят некоторые представители поколения Z — это люди, родившиеся в период с конца 1990-х до начала 2010-х.

В РПЦ отметили, что уже знают о таком явлении и приветствуют его, даже с таким «экзотическим» названием.

«Нам известно, что многие молодые люди хотели бы прикоснуться к монастырской жизни, пожить и потрудиться в обителях. Не сомневаюсь, что даже если изначально этот интерес является поверхностным, многие, побывав в монастыре, раскрывают глубину и красоту православия. Такое существовало во все времена, а появилось не только сейчас», — отметил Кипшидзе.

По его мнению, многие монастыри с радостью примут молодых людей, «если они приходят с чистыми помыслами и открытым сердцем».

В свою очередь настоятель Георгиевского храма в Нахабине иерей Павел Островский пока не готов назвать «монастыринг» массовым явлением, пишет «360». По его мнению, обсуждения по этой теме возникли «на пустом месте», а пишущие о моде ухода в монастыри выдают желаемое за действительное.

«Пока это просто где-то кто-то что-то написал, знаете, на пустом месте. Как мессенджер «Зосима». То есть все обсуждают, что появился православный мессенджер «Зосима», который не появился даже еще», — отметил священник.

Он также добавил, что подобная смена обстановки и желание оказаться в святом месте не заменят работу с профессиональным психотерапевтом.

«Иногда человеку просто реально нужно поехать в монастырь, чтобы просто где-то потрудиться. Вместо того, чтобы закапываться и выдумывать себе проблемы. Но если человеку реально нужна помощь психолога, то есть у него какие-то проблемы, а, может, даже психотерапевта, то надо обращаться к специалисту», — заметил Островский.

Положительно оценил новый тренд депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, это «правильное увлечение», о котором надо не просто много говорить, но также снять «какую-нибудь передачу хорошую».