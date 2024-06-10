На территории посадочной площадки «Северный ветер» в деревне Путилово Кировского района Ленинградской области погиб парашютист, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По данным «Ъ-СПб», у погибшего спортсмена на счету было не менее 400 прыжков.

«По предварительным данным, 9 июня 2024 года в ходе учебно-тренировочного прыжка с воздушного судна из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта смертельно травмирован спортсмен», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство выясняет все обстоятельства, а также исполнение законодательства о безопасности полетов.

«Ъ-СПб» уточнил, что погибшему парашютисту было 38 лет, на его счету не менее 400 прыжков.

«Однако в тот день спортсмен попал в ситуацию, при которой его основной парашют закрутился, а запасной раскрылся лишь в 10 метрах от земли», — пишет издание.

По данным «Ъ-СПб», прыжки организовала аккредитованная федерация парашютного спорта Ленинградской области.

Аналогичный случай произошел 7 июня в Волгоградской области. Там из-за порыва ветра погиб 32-летний парашютист, на счету которого был 141 прыжок.

В региональном комитете здравоохранения сообщили, что перед прыжком мужчина прошел медицинский осмотр и инструктаж, получил допуск. Негативных метеорологических прогнозов для осуществления прыжков накануне не было зафиксировано.