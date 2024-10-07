Триатлонистка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова погибла во время соревнований Ironman в Барселоне. Тело 41-летней спортсменки нашли в воде вскоре после старта заплыва, пишет Mundo Deportivo. Подробности гибели россиянки — в материале RTVI.

Соревнования по триатлону Ironman в Калелье (провинция Барселона) прошли 6 октября. В них приняли участие более 3 тыс. человек. Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире, отмечает РИА Новости. Каждая отдельная гонка серии состоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерыва: заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180 км и марафонский забег на 42,195 км.

Организаторы соревнований сообщили ТАСС, что во время заплыва Смирнова подала сигнал о помощи организаторам. Женщину вытащили из воды и оказали ей помощь, но она умерла по дороге в больницу, выясняются причины произошедшего.

«Спортсменка подала все необходимые документы и была допущена до соревнований, у нее не было проблем со здоровьем», — говорится в сообщении.

Mundo Deportivo пишет, что Смирнову пытались реанимировать, но безуспешно. По информации портала, полиция начала расследование, но «всё указывает на смерть от естественных причин».

«Реанимировали 30 минут»

Как рассказала сестра Елены Наталья, подруга триатлонистки во время заплыва заметила, что ее номер исчез с табло, и она сразу же пошла выяснить причину.

«Во время заплыва подруга заметила, что с табло исчез ее номер. Она пошла разбираться — мало ли, отвалился датчик или что-то. Потом узнала, что Лену уже увезли в больницу», — приводит Ruptly слова Натальи.

По ее словам, когда спасатели вытаскивали Елену из воды, она не подавала признаков жизни.

«Реанимировали 30 минут — без эффекта. Потом повезли в больницу, и всё на этом», — рассказала Наталья.

Сестра погибшей отметила, что причина смерти спортсменки пока неизвестна, ясность по этому вопросу появится после вскрытия. Тело Елены пока не привезли в Россию, это займет три-четыре дня.

Наталья отметила, что проблем с плаванием у сестры не было, потому что она, со слов тренера, хорошо плавала. «Они регулярно ездили на сборы, в том числе за границу <…> В общем, она серьезно занималась», — добавила она.

Елена «жила спортом» и была «неунывающим человеком», подчеркнула Наталья.

«Вы не представляете, какая она хорошая была. Невероятная. Такая красивая, очень красивая. Она очень простая, она никогда не смотрела на людей сверху вниз, с каждым находила общие темы», — отметила сестра погибшей триатлонистки.

По словам Натальи, ей поступило множество звонков с предложениями о помощи.

«Сто людей уже позвонило [с вопросом] «что нужно?». В том числе из Испании звонят, и волонтеры звонят [с вопросом] «чем помочь?» Я такого вообще не ожидала», — призналась она.

Федерация триатлона России заявила, что окажет помощь семье Елены Смирновой. В организации уточнили, что погибшая спортсменка участвовала в подобных соревнованиях на протяжении четырех лет.

«Федерация триатлона России выражает соболезнования родным и близким погибшей российской спортсменки из Санкт-Петербурга Елены Смирновой. <…> Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейским и Международным союзами триатлона, семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в заявлении федерации.