В Великобритании зафиксировали нашествие муравьев Tapinoma magnum, известных как супермуравьи. Колонии насекомых могут достичь 5 млн особей, пишет Daily Mail.

По данным издания, муравьи уже нанесли ущерб в некоторых европейских странах. Из-за насекомых просаживались тротуары, наблюдались перебои в электросетях и разрушения инфраструктуры в Германии, Франции и Швейцарии.

Daily Mail отмечает, что Tapinoma magnum внешне практически не отличаются от обычных черных муравьев, но они более агрессивны и имеют необычную социальную структуру. В колониях супермуравьев может быть до тысячи маток, хотя у обычных — только одна. При встрече группы Tapinoma magnum не конкурируют, а объединяются, они формируют сверхколонии и быстро расширяют ареал.

Кроме того, супермуравьи откликаются на малейшую угрозу, перемещаются в широких колоннах и во время размножения могут заселять площади размером с десятки футбольных полей.

По данным газеты, крупнейший очаг насекомых в Швейцарии смог остановить строительство инфраструктурного проекта стоимостью £3 млрд.

Британские энтомологи отметили, что супермуравьи уже найдены в Уэст-Сассексе и на островах Силли. Ученые предупреждают, что в борьбе с насекомыми не помогают инсектициды.

«Муравьи распознают отраву и засыпают ее землей», — говорят энтомологи.

Специалисты считают, что изменение климата делает условия в северных регионах Европы более подходящими для обитания Tapinoma magnum. Таким образом увеличивается риск проникновения супермуравьев в городскую среду.