Защита сына основателя «Вымпелкома», бизнесмена Бориса Зимина*, приговоренного в Москве к девяти годам колонии по делу о мошенничестве, назвала приговор незаконным и будет его обжаловать. Об этом RTVI заявил адвокат бизнесмена Александр Антипов.

«Приговор вызывает больше вопросов, нежели в нем содержится ответов. Он, по моему мнению, незаконен по двум основаниям. Первое — заочное производство недопустимо по этому делу. Поскольку Борис Зимин* не только не был уведомлен, он даже не в курсе, что его вызывали на предварительное следствие, ему не вручали процессуальные документы, его не вызывали повесткой в судебное заседание. Само по себе присутствие адвоката не исключает его права на непосредственное участие в том числе очном или заочном варианте. В данном случае рассмотрение дела и вынесение приговора в заочном варианте — это незаконно», — заявил Антипов.

Кроме того, по словам адвоката, гражданско-правовые отношения, и, в частности, арбитражный спор именно в этом статусе «был подтвержден четырьмя решениями судов и прокуратуры Швейцарии, Кипра и Германии». «По этому делу задействованы несколько фирм, которые зарегистрированы за пределами РФ. И акционеры этих фирм тоже не являются гражданами России. Поэтому этот арбитражный спор, как следует из документов, и должен был рассматриваться в арбитражном суде Лондона, а никак не в Российской Федерации», — также сказал адвокат Антипов.

По его мнению, нет никаких оснований говорить о причастности Бориса Зимина* к совершению преступления: «поскольку это обычная гражданско-правовая сделка между фирмами, которые продают, передают свои акции, чтобы эти фирмы были на плаву».

«Мы, безусловно, будем обжаловать этот приговор. Ведь это еще одно подтверждение слов председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина о том, что Россия пока еще не является правовым государством, но к этому стремится. К тому же этот приговор показал, что не то что не является, но и не стремится», — добавил Александр Антипов.

22 апреля Преображенский суд Москвы заочно приговорил бизнесмена Бориса Зимина* к девяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Дело связано с хищением и продажей контрольного пакета акций российской компании «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. — каршерингового оператора. В прокуратуре Москвы заявили, что с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Зимин* организовал хищение 100% акций коммерческой организации зная, что они являются единственным активом компании, принадлежащей иностранному гражданину, и хищение акций повлечет потерю контроля над фирмой основного акционера.

«Хищение 17 781 акции стоимостью 367 млн рублей совершено совместно с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо путем заключения ряда гражданско-правовых сделок», — отметили в прокуратуре.

Борис Зимин* был заочно арестован в 2023 году. Сам он не живет в России с 2004 года. В 2020 году проживает в Израиле.

Дело Зимина* не первое, связанное с компанией BelkaCar. Летом 2024 года Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии немецкого инвестора Ральфа Новака по обвинению в особо крупном мошенничестве, связанном с хищением акций этого каршерингового оператора. Также суд приговорил к четырем годам колонии второго фигуранта этого дела Ильнура Азмуханова, назначив ему штраф на сумму 500 тыс. рублей. Кроме того, суд принял решение взыскать с него 393 млн рублей по гражданскому иску потрепавших.

Дело против Новака и Азмуханова было возбуждено по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG Бенедикта Соботки, писал «Ъ». Он обвинил своих коллег Ральфа Новака и Фабиана Кройхера в продаже 52% акций по заниженной цене и без его одобрения. С заявлением Соботка обратился в российское МВД.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов