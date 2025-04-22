Преображенский суд Москвы заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома», бизнесмена Бориса Зимина* к девяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Его объявили в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Зимина* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года», — говорится в сообщении.

Уголовное дело связано с хищением и продажей контрольного пакета российской компании «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. — каршерингового оператора.

По версии следствия, с февраля 2017 года по октябрь 2019 года Зимин* «организовал хищение 100% акций коммерческой организации», зная, что это единственный актив компании, который принадлежал иностранному гражданину. Речь идет о 17 781 акции стоимостью 367 млн рублей. В прокуратуре заявили, что предприниматель «скрылся от правоохранительных органов».

В январе 2023 года Зимина* заочно арестовали по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката предпринимателя Александра Антипова, обвинения были предъявлены незаконно, а сам процесс якобы носит политический характер. «До 2019 года Зимин не знал людей, участвующих в корпоративном конфликте», — утверждал защитник.

Борис Зимин* с 2004 года не живет в России. В 2020 году он переехал в Израиль. В сентябре 2020 года Минюст признал Зимина* иноагентом.

* Признан Минюстом России иностранным агентом