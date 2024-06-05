Немецкий инвестор Ральф Новак, которого Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии за хищение акций каршерингового сервиса BelkaCar, сдался российским властям. Перед этим он пытался скрыться от силовиков в посольстве Германии.

«Новак добровольно явился в правоохранительные органы, сейчас его оформляют. Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания», — сказал адвокат Новака Иван Гилев агентству ТАСС.

По его словам, защита «вряд ли будет обжаловать приговор».

Гендиректора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова задержали в феврале 2022 года. Сначала они находились под стражей, позднее бизнесменов перевели под домашний арест.

В августе того же года по этому делу в России заочно арестовали и объявили в международный розыск немецкого бизнесмена Фабиана Кройхера, а в январе 2023-го — российского бизнесмена Бориса Зимина*, сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Следствие считает, что все они в составе группы похитили 52,47% акций каршеринговой компании BelkaCar Ltd и 50% долей ООО «Брайнстон СиАйЭс», которые принадлежали швейцарской Bryanston Resources AG. Акции и доли, согласно материалам следствия, принадлежали немецкому бизнесмену Бенедикту Соботке, а «Брайнстон» управлял российскими активами бизнесмена. Пакет акций BelkaCar перешел к Соботке после того, как он вложился в каршеринговый проект при запуске.

Арест Новака и попытка спрятаться от суда

Тушинский суд в понедельник 3 июня назначил Новаку пять лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей по обвинению в особо крупном мошенничестве. Второго фигуранта дела — Ильнура Азмуханова — суд приговорил к четырем годам колонии со штрафом 500 тыс. рублей.

В пресс-службе Тушинского суда отмечали, что оглашение приговора прошло в отсутствие Новака. Изначально Новак содержался под стражей, но затем меру пресечения изменили на не связанную с лишением свободы. Надзор за Новаком осуществлял сотрудник Главного управления ФСИН Москвы.

Журнал Der Spiegel во вторник 4 июня сообщил, что Новак в день вынесения приговора поехал в посольство Германии в Москве, где пытался найти убежище. Адвокат инвестора Константин Елфимов рассказал изданию, что его подзащитный плохо себя чувствовал, «был в панике» и боялся заключения.

Новак добровольно покинул посольство после долгих переговоров с дипломатами и адвокатами, это произошло уже после полуночи, отметил журнал. По его данным, с юридической точки зрения у немца было мало шансов получить помощь в дипмиссии: посольство должно было по первому требованию передать Новака местным властям, как это предусматривает Венская конвенция.

Источники «Ъ» сообщали, что 4 июня, накануне вынесения приговора, Новаку «стало плохо, видимо, из-за нервного перенапряжения». Инвестора госпитализировали с предполагаемым гипертоническим приступом, его отправили в одну из частных клиник города, писало издание.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов