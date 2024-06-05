Немецкий бизнесмен Ральф Новак 3 июня пытался скрыться в посольстве ФРГ в Москве перед оглашением приговора в суде, пишет Der Spiegel. Однако после долгих переговоров с дипломатами и адвокатами он самостоятельно покинул территорию дипмисии.

Как предположил Der Spiegel, бизнесмен хотел избежать тюрьмы. По словам его адвоката Константина Елфимова, 3 июня Новак «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

Издание отмечает, что осужденный вряд ли получил бы помощь, так как, согласно Венской конвенции, посольство должно по первому требованию передать Новака местным властям. У бизнесмена не вышло бы воспользоваться «посольским убежищем», так как дело в отношении него не было политическим.

Генерального директора компании Singular СIS Ральфа Новака и инвестиционного директора фонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова задержали в феврале 2022 года, сначала они находились под стражей, а затем бизнесменов перевели под домашний арест. В августе того же года по этому делу был заочно арестован немецкий бизнесмен Фабиан Кройхер, а в январе 2023-го — российский бизнесмен Борис Зимин* .

Тушинский суд Москвы 3 июня признал Новака и Азмуханова виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar. Они приговорены к пяти и четырем годам исправительной колонии. Кроме того, суд назначил Новакау штраф в размере 800 тыс. рублей, а Азмуханова — 500 тыс. рублей.

На оглашение приговора, находящийся под домашним арестом, Новак не явился. Его адвокат тогда сказал, что не знает, где находится подзащитный, но назвал его «обязательным человеком». «Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже», — заявил Елфимов.

Суд оценил ситуацию и вынес постановление о розыске осужденного.

Источники «Ъ» сообщили, что накануне приговора, 4 июня, Новаку стало плохо, видимо, из-за нервного перенапряжения. В результате медики госпитализировали предпринимателя предположительно с гипертоническим приступом.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов