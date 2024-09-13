Десять лет назад, когда появилась Донецкая народная республика, к власти пришли новые люди, и начались большие перемены. Долгое время российские СМИ не особо вдавались в то, что там происходило. Но в 2022 году, когда ДНР стала частью России, начали всплывать отдельные истории о «переделе» донецкого бизнеса. Одной из них с RTVI поделился Виктор Христофоров — некогда крупный игрок алкогольного рынка ДНР, который сейчас пытается вернуть созданное им с нуля предприятие.

Семейное дело

В Донбасс семья Христофоровых перебралась из Магадана вскоре после развала СССР. Его родные, как и многие в конце 1990-х, занялись бизнесом — открыли в Донецке склад, торговали пивом. Он присоединился к семейному делу, а в начале 2000-х запустил свое — оптовую торговлю водкой. С продаж Христофоров переключился на производство и в течение нескольких лет, пока в регионе распродавали госимущество, стал владельцем крупных отраслевых предприятий региона.

В 2005 году бизнесмен купил «Кристалл-Дон» в Горловке, в 2007 году — «Викинг» в Макеевке, а в 2011 году вместе с семьей — Донецкий ликеро-водочный завод, в свое время крупнейший ЛВЗ Украины, с отдельными предприятиями в Артемовске и Макеевке.

В общей сложности Христофоровы обзавелись пятью заводами, которые ежемесячно платили в бюджет по 10-12 млн рублей налогов и активно помогали батальону «Восток», который тогда базировался в Калининском районе.

Производство расширялось и модернизировалось, в цехах появилось новое оборудование на $3 млн.

«Я был первый, кто вывозил продукцию из Донецка, когда он уже был закрыт — в Ливан, Сирию, Ирак, Иран. У нас был налажен экспорт, мы перевозили всю продукцию через порт Новороссийска. Завод работал, не было никаких проблем», — вспоминает Христофоров.

Большие перемены

Так продолжалось до 2015 года, пока в Донецке не начались большие перемены. Крупные бизнесы один за другим переходили в новые руки.

За короткий срок сменились руководители собственники у алкогольного предприятия «Олимп», табачной фабрики «Хамадей», производителя масла и майонеза «Славолия», спиртзавода «Биохимгруп» и выпускающего мороженое и мясные полуфабрикаты «Геркулеса», а контроль над всеми рынками региона получило только что созданное ГП «Рынки Донбасса», рассказывает Христофоров.

Вскоре дело дошло и до его собственного ООО «АМG» (Алкоголь менеджмент групп). Формально эта компания не владела производственными мощностями, а арендовала их у ООО «Золотой Альянс», оформленного сначала на жену, а потом на мать Христофорова. Поэтому, когда в 2015 году у бизнеса начались проблемы, они затронули всю семью целиком.

Первым во главе ДНР встал Александр Захарченко. К 2014 году, если верить открытым источникам, он был крупным региональным бизнесменом с разнородными активами, от угольной промышленности до книгоиздания.

«Когда к власти пришли Захарченко с приближенными, начались проблемы», — рассказывает Виктор Христофоров. По его словам, эти «приближенные» главы ДНР «положили глаз на весь крупный бизнес Донецка».

«Захарченко и приближенные»

Александр Тимофеев по прозвищу Ташкент (в честь города, где окончил военное училище) в 2014 году возглавлял министерство доходов и сборов ДНР. Ветеран боевых действий, Герой ДНР. В 2018 году был ранен при взрыве в кафе, где погиб Захарченко. В 2022 году в Москве получил три с половиной года колонии за мошенничество.

Виталий Метла — ныне бывший депутат Народного совета ДНР, почетный президент спортклуба «Велес», донецкого футбольного клуба «Шахтер» и республиканской Федерации дзюдо.

Михаил Ляшко (Косой) — соучредитель табачной компании «Хамадей», акционер нескольких донецких ТРЦ. СМИ называют его «водочным королем Донбасса» и «криминальным авторитетом». Ляшко был застрелен в конце 2015 года в собственном доме в Гурзуфе.

Владислав Гельзин — бывший депутат Донецкого областного совета, владелец сети супермаркетов «Пчелка», футболист, основатель и экс-владелец донецкого футбольного клуба «Олимпик». Он также возглавлял одноименный благотворительный Фонд развития футбола, одним из соучредителей которого являлся Ляшко.

По словам Христофорова, все эти люди связаны между собой, в том числе общими деловыми интересами. В СМИ информации об этом практически нет. В 2015 году в сообщении об убийстве Ляшко говорилось, что «в последнее время он был замечен в тесных контактах с руководством ДНР».

В 2018 году после гибели Захарченко «Новая газета», сайт которой позже был заблокирован Роскомнадзором, рассказывала о якобы состоявшейся в Ростове-на-Дону «сходке криминальных авторитетов и воров в законе», где присутствовал Метла — его в статье называли «активным членом ОПГ». В тексте упоминалось, что Тимофеев после взрыва «уехал внезапно и больше не вернулся в республику».

Христофоров утверждает, что Метла работал охранником Ляшко, затем по его поручению заведовал донецким рынком, а после якобы от имени созданного Гельзиным «Олимпика» стал «курировать вообще весь весь бизнес — в плане собирать с людей дань».

«Все в рамках закона»

По словам Христофорова, в 2015 году у его заводов внезапно возникли проблемы, фактически блокирующие работу. Ему запрещали получать спирт из России, вынуждая брать местный — «очень плохого качества».

«Не давали лицензию на право производства водки, лицензию на торговлю, постоянно арестовывали и забирали машины с готовой продукцией. Украли две машины спирта с границы между Россией и ДНР — остановили, месяц они простояли, в итоге никто их не отдал, и куда они делись, никто не знает. Вставляли палки в колеса, не давали вообще работать», — рассказывает бизнесмен.

Он, как утверждает, предпринимал все возможное — в том числе встречался с Захарченко и Тимофеевым, от которых услышал, что «все в рамках закона» и ему придется разбираться самому. Владелец AMG требовал выдать ему официальный документ с вопросами и претензиями, из-за которых тормозят работу его заводов, но ничего не получил.

«Тучи сгустились»

В октябре 2015 года на связь с Христофоровым вышел хорошо знакомый ему Александр Ходаковский — бывший командир батальона «Восток» и экс-секретарь Совбеза ДНР. Он якобы рассказал, что Захарченко, Ляшко, Метла и другие провели в Ростове встречу, на которой условились «переделить» крупный донецкий бизнес.

По словам Ходаковского, «тучи над заводом сгустились» — он посоветовал Христофорову «увозить семью», потому что неизбежно «будут проблемы».

В ноябре бизнесмена с женой и тремя детьми вывезли на КПП «Успенка» на российской границе, откуда они уехали в Крым. Буквально через несколько дней к заводу Христофорова подогнали БТРы и пулеметчиков, избили единственного охранника и собрали оставшийся административный персонал. К ним, по словам владельца AMG, вышел Метла и объявил о введении временной администрации.

С этого момента любимое детище Христофорова, которое он создавал с нуля, было для него потеряно. Сейчас за предприятием, которое не выплачивает зарплату, числится 98 млн рублей убытков. Вместо 2 тысяч сотрудников, работавших до 2015 года, осталось 30 человек.

«Результат работы профессионалов», — язвительно комментирует бизнесмен.

Их с женой родители остались в Донецке, о чем, вероятно, пожалели. В 2017 году семью начали «кошмарить», бесконечно устраивая обыски. В 2018 году отец Христофорова четыре месяца просидел в СИЗО — и через полгода после выхода умер, не выдержав нервной нагрузки. По словам бизнесмена, все это время ему предлагали помощь в решении всех проблем, включая преследование отца, в обмен на переоформление завода.

Христофорова и самого объявляли в розыск по подозрению в торговле оружием. «Я бизнесмен, и никакого отношения не имею к политике, а к оружию — тем более», — заверяет он, напоминая, что с осени 2015 года по 2023 год не возвращался в Донецк, а значит, физически не мог быть причастен к каким-либо преступным действиям.

Уголовное дело о мошенничестве

На протяжении нескольких лет семья Христофоровых обивала пороги всех ведомств, требуя разобраться в ситуации и вернуть им донецкий бизнес. Были и попытки поговорить с новым главой ДНР Денисом Пушилиным. Ни одного ответа добиться не удалось.

В пресс-службе Пушилина на запрос RTVI не ответили. Запросы по адресу, указанному на сайте МВД ДНР, возвращаются обратно.

С 2022 года, когда ДНР вошла в состав России, предприниматель начал подавать обращения в федеральные органы власти — МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ. Он лично встречался с замминистра экономического развития России, обращался за помощью к телеведущему Владимиру Соловьеву.

В 2023 году Христофоровы подали исковое заявление в суд, но добились лишь разъяснений о том, что им надо было «думать раньше».

«Нам говорят: вы пропустили сроки и не можете судиться. Оказалось, что донецкий завод был выкуплен якобы через торги. Сочинили 130 млн рублей долга. Выписали, что 70 фур водки хранились по адресу на квартире моей матери. И за 40 млн рублей реализовали завод. Собственником стал Метла», — утверждает Виктор Христофоров.

Для сравнения, по его словам, каждая производственная линия, купленная им и установленная на предприятии, стоила 25-30 млн рублей.

Копии всех обращений бизнесмена в органы власти имеются в распоряжении RTVI. Результат дало лишь одно из них — в Следственный комитет, где «хоть что-то начали делать». Христофоров рассказал, что на заводе была проведена проверка, в ходе которой обнаружились нарушения, а его самого признали потерпевшим на 130 млн рублей. Он утверждает, что по его обращению СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Лишь 10% правды

Реакция из Донецка последовала быстро. Российское интернет-издание «Блокнот» 6 июля опубликовало статью под заголовком «Срочно доложить Бастрыкину: кому помогают следователи из ДНР?» — как раз про бывший завод Христофорова.

В этой статье бизнесмена называют «предателем» и обвиняют в связи с «авторитетным контрабандистом» Гельзиным, а возбудивших дело следователей — в «подмоге криминалу». Автор пишет о якобы существующем «множестве доказательств» сотрудничества Христофорова с ВСУ, но ссылается только на свои неуказанные «источники» и неких безымянных «юристов».

Сам Христофоров говорит, что эта статья содержит лишь 10% правды, а остальное в ней — «чистая ложь». Он уверен, что публикация в «Блокноте» является «игрой на опережение», и объясняет ее появление попыткой Метлы отречься от связей с Гельзиным, который якобы финансирует украинские батальоны и, не скрывая, сообщает об этом в Facebook*.

«Все, что можно было туда вписать, они вписали. Гельзин никогда не был ни в одном моем бизнесе, это же все проверяется по документам. У меня с ним никаких отношений нет. А у Метлы они точно есть — у них совместный рынок и совместная недвижимость», — утверждает бизнесмен.

Обвинение «Блокнота» в «заказе» уголовного дела следователям глубоко возмутило Христофорова. «Какой заказ они отрабатывают? Я просто хочу, чтобы люди делали свою работу», — настаивает он.

«Я их затаскаю по судам»

На статью «Блокнота» Христофоров собирается отреагировать судебным иском. «Не люблю это слово — судиться, но я их затаскаю по судам. Это принципиальный вопрос. Нас и так 10 лет кошмарили, а теперь еще начали заливать грязью на ровном месте. Человека, который писал эту статью, надо законным образом проучить, чтобы в следующий раз он думал, когда на людей пишет вот эту грязь», — пообещал бизнесмен.

По его словам, он намерен продолжить борьбу за возвращение своего донецкого бизнеса, и денежная компенсация за потерянные активы его не устроит.

«Вопрос не в деньгах. Не мы одни пострадали. В Донецке закошмарили весь крупный и средний бизнес, его растрепали в клочья, все предприятия лежат на боку, и никто не собирается их восстанавливать. Есть масса достойных людей, которые точно так же лишились бизнеса, и мне хотелось бы, чтобы им тоже вернули то, что они заработали», — пояснил Виктор Христофоров.

Он уверен, что возвращение собственности владельцам и восстановление предприятий, «растрепанных в клочья» за последнее десятилетие, сделает Донбасс более самодостаточным регионом и позволит существенно снизить расходы госбюджета.

* Действия компании Meta по распространению социальной сети Facebook в России признаны экстремистскими и запрещены