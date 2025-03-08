Вместо 8 марта лучше поздравлять женщин с Днем жен-мироносиц, заявил изданию «Абзац» настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов. Он отметил, что именно христианство «возвеличило женщину».

По мнению священника, 8 Марта — это праздник, не связанный с русской культурой и духовными традициями. Однако, подчеркнул он, речь только о том, что РПЦ «не поддерживает именно праздник», а не выступает против женщин.

«Христос женщину возвеличил. До христианства она находилась в некотором уничижении, и именно христианство поставило женщину на высокий уровень», — заявил Харитонов

8 марта, по его мнению, это «празднование женской эмансипации, так называемой свободы».

Протоиерей уточнил, что православные чтут своих сестер, матерей, жен в специальный праздник — День жен-мироносиц. И было бы хорошо, продолжил он, если бы все россияне стали также отмечать этот церковный праздник вместо 8 марта, но по своей воле, а не по принуждению.

«Мы Божью Матерь ведь почитаем. Поэтому для нас праздник жен-мироносиц — это призыв равняться на Богородицу, на святых жен. А 8 Марта — это равнение на кого? На Клару Цеткин?» — добавил собеседник издания.

День жен-мироносиц празднуется во второе воскресенье после Пасхи, в этом году этот праздник приходится на 4 мая.

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил изданию «Подъем», что когда-то 8 марта был «элементом антихристианской идеологии, нацеленной на превращение женщины в обычного рабочего, без пола, без семьи и детей».

«В настоящий момент это измерение в данном празднике практически отсутствует, поэтому бороться с этим праздником бессмысленно. Однако, учитывая, что праздник выпадает на время поста, необходима сообразная умеренность», — добавил он.

Кипшидзе также добавил, что «Церковь всегда исходила из высокого достоинства женщины, ее роли и значения», а «церковная традиция полна уважения к женщине без Международного женского дня».

8 марта 2024 года клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский заявил РИА Новости, что «на официальном уровне Русская церковь 8 Марта, если можно так сказать, не замечает». Он отметил, что в храмах в этот день, в отличие от 9 мая или 1 сентября, не служат молебнов из-за «революционного» происхождения праздника. Часть православных, по его словам, к 8 марта относится как к «празднику раскрепощенной, распущенной, “освобожденной” от семейных и прочих обязанностей женщины».

«Они его игнорируют и призывают с ним не поздравлять, говорят об альтернативах, которые есть в церковном календаре, или вовсе утверждают, что практика специальных “мужских” и “женских” праздников в Церкви ни к чему», — рассказал Первозванский.

Другая часть верующих относится к 8 марта нейтрально, как к гражданскому празднику, добавил собеседник РИА Новости. А третья часть православных призывает, по его словам, «установить на этот день память всех святых праведных жен», чтобы у каждой женщины в этот день был «день именин».

Он также предложил установить на 8 марта День памяти всех святых праведных жен для того, чтобы праздник перестал быть «революционным» и имел бы «свой духовный смысл, призывал нас задуматься о женской святости».

Также священник выступил с идеей на 23 февраля установить церковный праздник всех православных воинов, чтобы этот день превратился в «событие, у которого есть реальное духовное измерение».