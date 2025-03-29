Пропавшая в районе деревни Рязаново Тверской области 13-летняя девочка была найдена погибшей, сообщает СУ СК по региону. Ее тело нашли в лесу около СНТ «Ручеек».

Что именно с ней произошло, в СК не уточнили. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти ребенка. Прокуратура Тверской области осуществляет надзор за ходом расследования.

Возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «в» статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

По предварительным данным, вечером 21 марта девочка отправилась к подруге в село Петровское, у которой планировала заночевать. Дорога должна была занять около 40 минут, но по пути она пропала.

Для ее поисков были задействованы правоохранители, а также сотни волонтеров и местных жителей. В «Лиза Алерт» рассказали, что пешие группы, кинологи, техника обследовали более 1,5 тыс. км.

В Калининском культурно-досуговом центре ранее сообщили, что для поисков девочки добровольцы прибыли также из Москвы и области.

«Равнодушных нет. Жители и сами участвуют в поисках: кто на машинах едет, кто пешком обходит территории. Родители и родственники девочки тоже каждый день на месте. Семья у нее хорошая, благополучная», — отмечали в организации.

Телеграм-канал «Инцидент Тверь и Тверская область» со ссылкой на утверждения местных жителей пишет, что девочку якобы «увезли, изнасиловали и убили» иностранцы, работающие на местной пилораме. Официально эта информация не подтверждалась.

11 июля 2023 года СУ СК по Челябинской области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве пропавшей 9 июля 11-летней девочки. Инцидент произошел в городе Сим. По версии следствия, задержанный несколько раз ударил жертву ножом, а затем спрятал тело в лесу.

В апреле 2024 мужчину приговорили к 23 годам лишения свободы, признав виновным в попытке изнасилования, надругательстве и убийстве несовершеннолетней, а также оштрафовали его на 1 млн рублей.