В Нижнем Новгороде в ночь на 15 июня группа подростков взломала фургон с мороженым. Молодые люди разбросали лакомство по улице.

Инцидент произошел около 4 утра по местному времени на Нижне-Волжской набережной. О случившемся в полиции рассказал владелец торгового автомобиля. Как сообщает NewsNN, правоохранительные органы начали проверку.

Telegram-канал Ni Mash рассказал, что участники разгрома влезли на крышу фургона и вскрыли люк. Судя по опубликованному видео, молодые люди танцевали и бросали лакомство прохожим.

«Нижегородская правда» пишет, что участники расправы над фургоном вели себя агрессивно и не реагировали на замечания. Очевидцы разграбления торговой точки позвонили по номеру, указанному на вывеске.

Ni Mash утверждает, что ущерб оценивается в миллион рублей. По информации канала, заявление о случившемся поступило не только в МВД, но и в Следственный комитет.