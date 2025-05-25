Питерский блогер Михаил Кирсанов раскрыл загадку мощного свечения, которое видно из многих точек Санкт-Петербурга, включая Дворцовую площадь и Лахта-центр.

Чтобы понять, откуда идет поток света, блогер решил просто ехать на машине в его сторону, к востоку от Питера.

“Поначалу тяжеловато было уловить направление, но чем дальше я ехал, тем страшнее становилась картина”, — рассказал Кирсанов.

В какой-то момент ему показалось, что это отсвет лесного пожара. Блогер даже задумался о том, чтобы повернуть назад.

Однако вскоре он добрался до источника света — оказалось, что это огромного размера теплицы для выращивания овощей, принадлежащие агрофирме “Выборжец”. Они расположены во Всеволожском районе Ленинградской области.

“Хотя может теплицы это прикрытие, а на самом деле там греют Ладогу, чтобы зимой не замерзала”, — пошутил Кирсанов.