Госдума единогласно во втором и в третьем чтениях приняла закон о платформенной экономике. Как передает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 415 депутатов.

Ко второму чтению было внесено несколько поправок, в частности, норма, согласно которой срок вступления в силу закона перенесен с 1 марта 2027 года на 1 октября 2026 года.

Согласно документу, продавцы на маркетплейсах будут проходить обязательную идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) или государственные реестры. Карточки товаров не могут быть опубликованы без подтверждения безопасности, маркировки, сертификации и соответствия.

Кроме того, теперь операторы платформ обязаны уведомлять продавцов и производителей об изменениях в договоре за 45 дней до вступления их в силу.

Теперь штрафы, блокировки карточек товаров или личного кабинета партнера возможны только после обоснованного уведомления за три дня. Также необходимо получать согласие продавца на применение скидок и участие в акциях, уведомление об этом им должно поступить за пять рабочих дней до введения акции.

Одновременно в законе прописывается, что владелец площадки должен «не допускать создания на ней дискриминационных условий для лиц, относящихся к одной категории и использующих такую цифровую платформу».

Закон обязывает торговые платформы предупреждать партнеров об ухудшении условий договоров за 45 дней, а о введении санкций за нарушения — за три дня. При применении скидок уведомление должно поступить за пять рабочих дней, причем требуется добровольное согласие продавцов.

Интернет-площадки должны будут создать систему досудебного разрешения споров между участниками. Жалобы будут рассматриваться в течение 15 дней, а при подтверждении обоснованности претензий, решение отменят за 48 часов.

Документ запрещает нарушать правила сортировки товаров. Например, если пользователь выбрал фильтрацию по цене, платформа не имеет права показывать более дорогие товары выше более дешевых только потому, что их продвижение было оплачено.

Правительство получит возможность регулировать отображение цен в карточках товаров для предотвращения скрытой рекламы через скидки услуг банков, принадлежащих владельцам маркетплейсов.

Закон также обязывает платформы обеспечивать связь покупателя с продавцом по вопросам возврата некачественных товаров. За покупателем закрепляется право возврата товара через пункты выдачи заказов.

Операторы платформ будут обязаны предоставлять информацию налоговым органам и указывать сведения о маркировке товаров. Максимальный штраф за нарушение положений закона для владельцев интернет-платформ составит 500 тыс. руб.

«Разгонять инфляцию»

Как рассказал журналистам глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин, поправок было много, они были «направлены на обеспечение баланса интересов, соблюдения антимонопольного и патентного законодательства, законодательства о маркировке товаров».

«Все это связано с защитой прав партнеров, тех, кто размещает товары и продает их на платформенных инструментах, и, соответственно, наших потребителей, которые приобретают эти товары», — сообщил он.

Решетников также заявил, что «платформы позволяют кардинально сократить число посредников в экономике».

«Это законопроект, который позволит <…> в конечном итоге связать воедино рынок страны. <…> Продавцы, поставщики, производители из самых дальних регионов теперь могут поставлять продукцию на столичные рынки и так далее, и тем самым и сдержать рост цен, и увеличить разнообразие для потребителя», — уверен он.

Первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина назвала принятый закон «первой ласточкой» в сфере регулирования платформенной экономики, начиная с маркетплейсов.

Инициатива, продолжила она, может стать фундаментом для будущего регулирования этой обширной отрасли, в которую, как считает депутат, постепенно будут вовлекаться и другие платформы — например, туристические и логистические.

По ее словам, при комитете создается экспертный совет по платформенной экономике, «чтобы в оперативном режиме вместе с отраслевым сообществом «сверять» часы по текущим вопросам и обсуждать возникающие проблемные моменты, в том числе связанные с реализацией данного закона».

Однако во время обсуждения прозвучали и другие мнения. Например, замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев не исключил, что одобренные изменения могут привести к росту инфляции.