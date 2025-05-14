Грузинский боец Рати Бурдули (позывной Один), воевавший на стороне Украины, сообщил в соцсетях, что на основании обвинительного приговора российского суда МВД Грузии аннулирует разрешения на хранение оружия у грузин, воевавших на Украине.

В подтверждении своих слов Бурдули публикует документ, в котором ему разъясняют на чем основано это решение. «Согласно статьи 27, часть «Г(5)» Закона Грузии «Об оружии» лицензия (разрешение) аннулируется в следующих случаях: в отношении владельца лицензии (разрешения) вступил в законную силу обвинительный приговор суда. Поскольку в отношении Вас вступил в законную силу обвинительный приговор по статье 359-3 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 28 того же закона Вы обязаны в течение 30 дней со дня вручения Вам указанного уведомления исполнить законодательство Грузии…», — говорится в письме, текст которого приводит грузинское издание Publica.

Бурдули считает отзыв разрешения на владение оружием совместной спецоперацией российских спецслужб и МВД Грузии.

«Следующим этапом станет арест и выдача этих людей России», — цитирует Бурдули телеграм-канал «Грузинский прохожий».

Рати Бурдули был добавлен в российский список террористов и экстремистов Росфинмониторинга 16 апреля 2025 года. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве. На сайте Следственного комитета сообщается, что Бурдули в августе 2024 года «вооруженный боевым оружием, в составе подразделений ВФУ незаконно вторгся на территорию Российской Федерации». Ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск. Заочно он осужден на 25 лет лишения свободы.

Бурдули уроженец Тбилиси, 29 лет. Служил в грузинской армии с 2013 по 2017 год. Участвовал в международной миссии НАТО в Афганистане. На Украину отправился в марте 2022 года и участвовал в боевых действиях до осени 2024 года. Сначала воевал в составе грузинской военизированной группировки Marksman Зураба Кекелидзе, а в августе 2024 года уже в составе подразделения Chosen Company (входит в состав 59-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ) принял участие во вторжении в Курскую область. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Бурдули орденом «За мужество» III степени.