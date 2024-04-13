Число погибших при обстреле Токмака выросло до десяти, среди них три ребенка. Об этом 13 апреля сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Общее число пострадавших увеличилось до 18 человек — к утру 13 апреля из-под завалов жилых домов, которые были разрушены в результате обстрела Токмака, были извлечены еще пять человек, сообщил Балицкий. Позже спасатели достали тела взрослого и ребенка.

Еще два человека числятся пропавшими без вести, сообщил Балицкий. Разбор завалов и поиски продолжаются.

Всех раненых госпитализировали в областную больницу. По словам Балицкого, пострадавшие получили ожоги и ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 12 апреля глава Запорожской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой многоквартирный сектор Токмака, после чего начался пожар.

В результате обстрела Токмака частично разрушены пять жилых домов, в том числе один частный, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Без газоснабжения остались 25 частных домов и девять многоэтажек, сообщал Балицкий.

«Разрушения критические, дома в принципе нет. Работаем в две смены, сутками, продолжаем аварийно-спасательные работы», — приводит РЕН ТВ слова одного из спасателей.

С родственниками жертв обстрела Токмака работают медики, добавил Балицкий. Сейчас, по его словам, в городе производится оценка разрушений.

«Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. <…> Не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь», — заверил глава региона.

Представители ВСУ не комментировали обстрел Токмака.

Около 12.00 мск председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Токмаке была объявлена ракетная опасность. Вскоре после обстрела города Балицкий предупреждал, что «сохраняется угроза повторных ударов».

В субботу, 13 апреля, взрывы также были слышны в Луганске. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что удар мог быть нанесен по району автовокзала. «Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета», — написал он в своем телеграм-канале.

Луганский информационный центр со ссылкой на очевидцев сообщил, что сильный взрыв был слышен в районе луганской школы № 5, после чего начался пожар. Как отмечает ТАСС, дым виден «даже из центра города». Агентство со ссылкой на силовые структуры пишет, что, по предварительным данным, ВСУ нанесли удар двумя ракетами Storm Shadow. ТАСС отмечает, что с начала года это первый ракетный обстрел Луганска.

Глава ЛНР Леонид Пасечник позже уточнил, что ВСУ запустили «несколько ракет» по луганскому машиностроительному заводу, который готовился к запуску. «Вследствие удара повреждения получили жилые дома. Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают экстренные службы», — написал он в свое телеграм-канале.